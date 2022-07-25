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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 26 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

15:53 25.07.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 26 июля 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5665 белорусского рубля, 1 евро – 2,6067 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,4503 белорусского рубля, 100 гривен – 7,0485 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,8199 белорусского рубля.