В понедельник, 25 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0051 BYN (+0,2%) до 2,5665 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах - 2,5614 BYN). Объем торгов составил 55 456 500 BYN.

Евро укрепился на 0,0213 BYN (+0,82%) до 2,6067 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,5854 BYN). Объем торгов: 31 918 900 BYN.

Российский рубль ослаб на 0,0222 BYN (-0,5%) до 4,4503 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 4,4725 BYN). Объем торгов составил 125 462 000 BYN.

Курс китайского юаня снизился на 0,0052 BYN (-0,14) до 3,8199 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах - 3,8251 BYN). Объем торгов: 2 938 640 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,574 и 2,59 белорусского рубля; евро между 2,625 и 2,67 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,43 и 4,585 белорусского рубля.