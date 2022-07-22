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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 25 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

15:32 22.07.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 25 июля 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5614 белорусского рубля, 1 евро – 2,5854 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,4725 белорусского рубля, 100 гривен – 7,0344 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,8251 белорусского рубля.