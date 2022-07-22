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22.07.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 22 ИЮЛЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:01 22.07.2022

В пятницу, 22 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0412 BYN (+1,63%) до 2,5614 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5202 BYN). Объем торгов составил 129 847 000 BYN.

Евро укрепился на 0,0168 BYN (+0,65%) до 2,5854 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,5686 BYN). Объем торгов: 63 177 900 BYN.

Российский рубль ослаб на 0,0847 BYN (-1,86%) до 4,4725 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,5572 BYN). Объем торгов: 165 852 000 BYN.

Курс китайского юаня вырос сразу на 0,08125 BYN (+2,17) до 3,8251 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,7439 BYN). Объем торгов составил 8 015 400 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,577 и 2,59 белорусского рубля; евро между 2,62 и 2,655 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,45 и 4,485 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 22.07.2022
валюта курс
EUR 2.5632
USD 2.5064
RUB 4.5777
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Итоги торгов на БВФБ
на 22.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5854 +0.0168
USD 2.5614 +0.0412
RUB 4.4725 -0.0847
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6100 2.6200
USD 2.5600 2.5770
RUB 3.5000 4.4500
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Конвертация в банках
на 22.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0200 1.0360
EUR/RUB 59.5000 74.0000
USD/RUB 59.0000 72.0000
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