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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 22 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

15:51 21.07.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 22 июля 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5064 белорусского рубля, 1 евро – 2,5632 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,5777 белорусского рубля, 100 гривен – 8,4848 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,7289 белорусского рубля.