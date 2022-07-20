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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 21 ИЮЛЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:06 21.07.2022

В четверг, 21 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0138 BYN (+0,55%) до 2,5202 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5064 BYN). Объем торгов составил 98 860 600 BYN.

Евро укрепился на 0,0054 BYN (+0,21%) до 2,5686 YN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,5632 BYN). Объем торгов: 47 154 200 BYN.

Российский рубль ослаб на 0,0205 BYN (-0,45%) до 4,5572 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,5777 BYN). Объем торгов составил 106 799 000 BYN.

Курс китайского юаня вырос на 0,015 BYN (+0,4) до 3,7439 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,7289 BYN). Объем торгов: 9 920 110 BYN.

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,525 и 2,53 белорусского рубля; евро между 2,605 и 2,63 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,47 и 4,485 белорусского рубля.
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с 21.07.2022
валюта курс
EUR 2.5632
USD 2.5064
RUB 4.5777
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Итоги торгов на БВФБ
на 20.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5632 -0.0102
USD 2.5064 -0.0157
RUB 4.5777 +0.0536
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5800 2.6000
USD 2.5130 2.5230
RUB 3.5000 4.5500
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Конвертация в банках
на 21.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0230 1.0380
EUR/RUB 58.0000 74.0000
USD/RUB 57.0000 72.0000
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