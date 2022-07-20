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20.07.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 20 ИЮЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:07 20.07.2022

В среду, 20 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0157 BYN (-0,02%) до 2,5064 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5221 BYN). Объем торгов составил 71 985 200 BYN.

Евро подешевел на 0,0102 BYN (-0,4%) до 2,5632 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,5734 BYN). Объем торгов: 17 557 800 BYN.

Российский рубль укрепился на 0,0536 BYN (+1,18%) до 4,5777 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,5241 BYN). Объем торгов составил 100 614 000 BYN.

Курс китайского юаня ослаб на 0,0263 BYN (-0,7%) до 3,7289 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,7552 BYN). Объем торгов: 6 083 300 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,517 и 2,53 белорусского рубля; евро между 2,614 и 2,63 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,5 и 4,6 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 20.07.2022
валюта курс
EUR 2.5734
USD 2.5221
RUB 4.5241
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Итоги торгов на БВФБ
на 20.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5632 -0.0102
USD 2.5064 -0.0157
RUB 4.5777 +0.0536
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5880 2.6160
USD 2.5070 2.5190
RUB 3.5000 4.4900
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Конвертация в банках
на 20.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0280 1.0390
EUR/RUB 58.0000 74.0000
USD/RUB 57.5000 72.0000
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