В среду, 20 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0157 BYN (-0,02%) до 2,5064 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5221 BYN). Объем торгов составил 71 985 200 BYN.

Евро подешевел на 0,0102 BYN (-0,4%) до 2,5632 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,5734 BYN). Объем торгов: 17 557 800 BYN.

Российский рубль укрепился на 0,0536 BYN (+1,18%) до 4,5777 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,5241 BYN). Объем торгов составил 100 614 000 BYN.

Курс китайского юаня ослаб на 0,0263 BYN (-0,7%) до 3,7289 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,7552 BYN). Объем торгов: 6 083 300 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,517 и 2,53 белорусского рубля; евро между 2,614 и 2,63 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,5 и 4,6 белорусского рубля.