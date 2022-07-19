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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 20 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

15:56 19.07.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 20 июля 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5221 белорусского рубля, 1 евро – 2,5734 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,5241 белорусского рубля, 100 гривен – 8,5368 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,7552 белорусского рубля.