Во вторник, 19 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0212 BYN (-0,83 8%) до 2,5221 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5433 BYN). Объем торгов составил 36 888 800 BYN.

Евро подорожал на 0,0014 BYN (+0,05%) до 2,5734 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,572 BYN). Объем торгов: 23 621 000 BYN.

Российский рубль укрепился на 0,0474 BYN (+1,06%) до 4,5241 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,4767 BYN). Объем торгов составил 119 199 000 BYN.

Курс китайского юаня ослаб на 0,0184 BYN (-0,49%) до 3,7552 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,7736 BYN). Объем торгов: 39 322 700 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,526 и 2,55 белорусского рубля; евро между 2,615 и 2,64 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,45 и 4,55 белорусского рубля.