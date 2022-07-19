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19.07.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 19 ИЮЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЮАНЮ


14:29 19.07.2022

Во вторник, 19 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0212 BYN (-0,83 8%) до 2,5221 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5433 BYN). Объем торгов составил 36 888 800 BYN.

Евро подорожал на 0,0014 BYN (+0,05%) до 2,5734 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,572 BYN). Объем торгов: 23 621 000 BYN.

Российский рубль укрепился на 0,0474 BYN (+1,06%) до 4,5241 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,4767 BYN). Объем торгов составил 119 199 000 BYN.

Курс китайского юаня ослаб на 0,0184 BYN (-0,49%) до 3,7552 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,7736 BYN). Объем торгов: 39 322 700 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,526 и 2,55 белорусского рубля; евро между 2,615 и 2,64 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,45 и 4,55 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 19.07.2022
валюта курс
EUR 2.5720
USD 2.5433
RUB 4.4767
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5734 +0.0014
USD 2.5221 -0.0212
RUB 4.5241 +0.0474
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5820 2.6150
USD 2.5120 2.5260
RUB 3.5000 4.4500
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Конвертация в банках
на 19.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0220 1.0400
EUR/RUB 58.5000 74.5000
USD/RUB 58.0000 72.0000
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