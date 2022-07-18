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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 18 ИЮЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
14:11 18.07.2022
В понедельник, 18 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0352 BYN (-1,37 8%) до 2,5433 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах - 2,5785 BYN). Объем торгов составил 75 189 800 BYN.
Евро подешевел на 0,0098 BYN (-0,38%) до 2,572 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,5818 BYN). Объем торгов: 45 827 200 BYN.
Российский рубль в свою очередь укрепился на 0,0512 BYN (+1,16%) до 4,4767 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 4,4255 BYN). Объем торгов составил 71 751 500 BYN.
Курс китайского юаня отступил сразу на 0,0552 BYN (-1,44%) до 3,7736 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах - 3,8288 BYN). Объем торгов: 13 255 900 BYN.
Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,558 и 2,61 белорусского рубля; евро между 2,635 и 2,68 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,43 и 4,55 белорусского рубля.
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