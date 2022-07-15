В пятницу, 15 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю ослаб на 0,0046 BYN (-0,18%) до 2,5785 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5831 BYN). Объем торгов составил 83 526 800 BYN.

Евро подешевел на 0,0095 BYN (-0,37%) до 2,5818 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,5913 BYN). Объем торгов: 36 679 000 BYN.

Российский рубль также просел на 0,0118 BYN (-0,27%) до 4,4255 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,4373 BYN). Объем торгов составил 117 283 000 BYN.

Курс китайского юаня снизился на 0,0215 BYN (-0,56%) до 3,8288 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8503 BYN). Объем торгов: 4 237 660 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,583 и 2,61 белорусского рубля; евро между 2,64 и 2,68 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,4 и 4,8 белорусского рубля.