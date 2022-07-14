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14.07.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 14 ИЮЛЯ УКРЕПИЛСЯ К КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


14:03 14.07.2022

В четверг, 14 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю ослаб на 0,0186 BYN (-0,71%) до 2,5831 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,6017 BYN). Объем торгов составил 39 291 500 BYN.

Евро подешевел на 0,0257 BYN (-0,98%) до 2,5913 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,617 BYN). Объем торгов: 28 369 600 BYN.

Российский рубль также просел на 0,0012 BYN (+0,03%) до 4,4373 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,4385 BYN). Объем торгов составил 63 540 800 BYN.

Курс китайского юаня снизился на 0,061 BYN (-1,56%) до 3,8503 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,9113 BYN). Объем торгов: 1 873 550 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,587 и 2,62 белорусского рубля; евро между 2,638 и 2,68 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,4 и 4,5 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 15.07.2022
валюта курс
EUR 2.5913
USD 2.5831
RUB 4.4373
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5913 -0.0257
USD 2.5831 -0.0186
RUB 4.4373 -0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6060 2.6380
USD 2.5800 2.5870
RUB 3.5000 4.4000
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Конвертация в банках
на 14.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0070 1.0240
EUR/RUB 59.0000 76.0000
USD/RUB 59.0000 74.0000
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