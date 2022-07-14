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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 14 ИЮЛЯ УКРЕПИЛСЯ К КОРЗИНЕ ВАЛЮТ
14:03 14.07.2022
В четверг, 14 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю ослаб на 0,0186 BYN (-0,71%) до 2,5831 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,6017 BYN). Объем торгов составил 39 291 500 BYN.
Евро подешевел на 0,0257 BYN (-0,98%) до 2,5913 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,617 BYN). Объем торгов: 28 369 600 BYN.
Российский рубль также просел на 0,0012 BYN (+0,03%) до 4,4373 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,4385 BYN). Объем торгов составил 63 540 800 BYN.
Курс китайского юаня снизился на 0,061 BYN (-1,56%) до 3,8503 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,9113 BYN). Объем торгов: 1 873 550 BYN.
Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,587 и 2,62 белорусского рубля; евро между 2,638 и 2,68 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,4 и 4,5 белорусского рубля.
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