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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 14 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

14:55 13.07.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 14 июля 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6017 белорусского рубля, 1 евро – 2,6170 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,4385 белорусского рубля, 100 гривен – 8,8835 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,9029 белорусского рубля.