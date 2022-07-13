ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 13 ИЮЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, ЕВРО И ЮАНЮ


14:16 13.07.2022

В среду, 13 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю ослаб на 0,0228 BYN (-0,87%) до 2,6017 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,6245 BYN). Объем торгов составил 61 745 000 BYN.

Евро подешевел на 0,0008 BYN (-0,3%) до 2,617 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,625 BYN). Объем торгов: 24 752 000 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0159 BYN (+0,36%) до 4,4385 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,4226 BYN). Объем торгов составил 71 341 100 BYN.

Курс китайского юаня снизился на 0,0648 BYN (-1,63%) до 3,9113 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,9761 BYN). Объем торгов: 1 064 260 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,61 и 2,64 белорусского рубля; евро между 2,659 и 2,678 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,4 и 4,5 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.07.2022
валюта курс
EUR 2.6170
USD 2.6017
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6170 -0.008
USD 2.6017 -0.0228
RUB 4.4385 +0.0159
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6300 2.6590
USD 2.5960 2.6100
RUB 3.4000 4.4000
подробнее

Конвертация в банках
на 13.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0070 1.0250
EUR/RUB 60.0000 78.0000
USD/RUB 59.0000 76.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте