В среду, 13 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю ослаб на 0,0228 BYN (-0,87%) до 2,6017 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,6245 BYN). Объем торгов составил 61 745 000 BYN.

Евро подешевел на 0,0008 BYN (-0,3%) до 2,617 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,625 BYN). Объем торгов: 24 752 000 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0159 BYN (+0,36%) до 4,4385 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,4226 BYN). Объем торгов составил 71 341 100 BYN.

Курс китайского юаня снизился на 0,0648 BYN (-1,63%) до 3,9113 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,9761 BYN). Объем торгов: 1 064 260 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,61 и 2,64 белорусского рубля; евро между 2,659 и 2,678 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,4 и 4,5 белорусского рубля.