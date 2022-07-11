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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 12 ИЮЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:04 12.07.2022

Во вторник, 12 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0367 BYN (-1,36%) до 2,6245 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,6612 BYN). Объем торгов составил 44 713 100 BYN.

Курс евро упал на 0,0663 BYN (-2,46%) до 2,625 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6913 BYN). Объем торгов: 20 457 000 BYN.

В свою очередь российский рубль укрепился на 0,0776 BYN (+1,79%) до 4,4226 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4.345 BYN). Объем торгов составил 84 933 700 BYN.

Курс китайского юаня опустился на 0,0627 BYN (-1,55%) до 3,9761 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4,0388 BYN). Объем торгов: 1 680 300 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,63 и 2,66 белорусского рубля; евро между 2,69 и 2,72 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,36 и 4,45 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 12.07.2022
валюта курс
EUR 2.6913
USD 2.6612
RUB 4.3450
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Итоги торгов на БВФБ
на 11.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6913 -0.0147
USD 2.6612 -0.0063
RUB 4.3450 -0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6900 2.7180
USD 2.6300 2.6450
RUB 3.4000 4.3600
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Конвертация в банках
на 12.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0120 1.0350
EUR/RUB 61.0000 80.0000
USD/RUB 60.0000 78.0000
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