Во вторник, 12 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0367 BYN (-1,36%) до 2,6245 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,6612 BYN). Объем торгов составил 44 713 100 BYN.

Курс евро упал на 0,0663 BYN (-2,46%) до 2,625 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6913 BYN). Объем торгов: 20 457 000 BYN.

В свою очередь российский рубль укрепился на 0,0776 BYN (+1,79%) до 4,4226 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4.345 BYN). Объем торгов составил 84 933 700 BYN.

Курс китайского юаня опустился на 0,0627 BYN (-1,55%) до 3,9761 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4,0388 BYN). Объем торгов: 1 680 300 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,63 и 2,66 белорусского рубля; евро между 2,69 и 2,72 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,36 и 4,45 белорусского рубля.