ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 12 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

16:06 11.07.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 12 июля 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6612 белорусского рубля, 1 евро – 2,6913 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4.3450 белорусского рубля, 100 гривен – 9,0062 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,9675 белорусского рубля.