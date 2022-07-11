В понедельник, 11 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,063 BYN (-0,24%) до 2,6612 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,6675 BYN). Объем торгов составил 44 713 100 BYN.

Курс евро снизился на 0,0147 BYN (-0,54%) до 2,6913 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,706 BYN). Объем торгов: 37 632 600 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0017 BYN (-0,04%) до 4.345 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,3467 BYN). Объем торгов составил 54 208 600 BYN.

Курс китайского юаня упал на 0,0268 BYN (-0,66%) до 4.0388 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4.0656 BYN). Объем торгов: 977 380 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,675 и 2,71 белорусского рубля; евро между 2,78 и 2,83 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,3 и 4,45 белорусского рубля.