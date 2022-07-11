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11.07.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 11 ИЮЛЯ УКРЕПИЛСЯ КО ВСЕЙ ОСНОВНОЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


14:53 11.07.2022

В понедельник, 11 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,063 BYN (-0,24%) до 2,6612 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,6675 BYN). Объем торгов составил 44 713 100 BYN.

Курс евро снизился на 0,0147 BYN (-0,54%) до 2,6913 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,706 BYN). Объем торгов: 37 632 600 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0017 BYN (-0,04%) до 4.345 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,3467 BYN). Объем торгов составил 54 208 600 BYN.

Курс китайского юаня упал на 0,0268 BYN (-0,66%) до 4.0388 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4.0656 BYN). Объем торгов: 977 380 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,675 и 2,71 белорусского рубля; евро между 2,78 и 2,83 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,3 и 4,45 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 11.07.2022
валюта курс
EUR 2.7060
USD 2.6675
RUB 4.3467
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Итоги торгов на БВФБ
на 11.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6913 -0.0147
USD 2.6612 -0.0063
RUB 4.3450 -0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7170 2.7500
USD 2.6550 2.6640
RUB 3.3000 4.3500
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Конвертация в банках
на 11.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0180 1.0420
EUR/RUB 64.0000 84.0000
USD/RUB 61.0000 81.0000
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