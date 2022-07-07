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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 11 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

15:42 08.07.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 11 июля 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6675 белорусского рубля, 1 евро – 2,7060 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,3467 белорусского рубля, 100 гривен – 9,0290 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,9785 белорусского рубля.