В пятницу, 8 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0397 BYN (+1,47%) до 2,6675 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,7072 BYN). Объем торгов составил 39 086 600 BYN.

Курс евро снизился на 0,0515 BYN (-1,87%) до 2,706 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,7575 BYN). Объем торгов: 24 275 200 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0575 BYN (+1,34%) до 4,3467 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,2892 BYN). Объем торгов составил 59 769 200 BYN.

Курс китайского юаня упал на 0,0425 BYN (-1,03%) до 4.0656 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4,1081 BYN). Объем торгов: 996 072 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,675 и 2,71 белорусского рубля; евро между 2,78 и 2,83 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,3 и 4,45 белорусского рубля.