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08.07.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 8 ИЮЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:26 08.07.2022

В пятницу, 8 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0397 BYN (+1,47%) до 2,6675 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,7072 BYN). Объем торгов составил 39 086 600 BYN.

Курс евро снизился на 0,0515 BYN (-1,87%) до 2,706 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,7575 BYN). Объем торгов: 24 275 200 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0575 BYN (+1,34%) до 4,3467 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,2892 BYN). Объем торгов составил 59 769 200 BYN.

Курс китайского юаня упал на 0,0425 BYN (-1,03%) до 4.0656 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4,1081 BYN). Объем торгов: 996 072 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,675 и 2,71 белорусского рубля; евро между 2,78 и 2,83 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,3 и 4,45 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 08.07.2022
валюта курс
EUR 2.7575
USD 2.7072
RUB 4.2892
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Итоги торгов на БВФБ
на 07.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7575 -0.0256
USD 2.7072 +0.0024
RUB 4.2892 +0.0134
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7400 2.7800
USD 2.6600 2.6750
RUB 3.3000 4.3000
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Конвертация в банках
на 08.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0240 1.0440
EUR/RUB 63.0000 84.0000
USD/RUB 61.0000 81.0000
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