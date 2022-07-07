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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 8 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

15:49 07.07.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 8 июля 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,7072 белорусского рубля, 1 евро – 2,7575 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,2892 белорусского рубля, 100 гривен – 9,1634 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 4,0391 белорусского рубля.