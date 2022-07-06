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07.07.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 7 ИЮЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ЕВРО


14:12 07.07.2022

В четверг, 7 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0024 BYN (+0,09%) до 2,7072 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,7048 BYN). Объем торгов составил 62 240 900 BYN.

Курс евро снизился на 0,0256 BYN (-0,92%) до 2,7575 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,7831 BYN). Объем торгов: 35 210 100 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0134 BYN (+0,31%) до 4,2892 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,2758 BYN). Объем торгов: 49 753 300 BYN.

Курс китайского юаня упал на 0,0239 BYN (-0,58%) до 4,1081 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4,132 BYN). Объем торгов составил 3 551 450 BYN.

Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,715 и 2,77 белорусского рубля; евро между 2,85 и 2,88 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,25 и 4,35 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 07.07.2022
валюта курс
EUR 2.7831
USD 2.7048
RUB 4.2758
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Итоги торгов на БВФБ
на 06.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7831 +0.0392
USD 2.7048 +0.0394
RUB 4.2758 -0.3875
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8100 2.8500
USD 2.7080 2.7150
RUB 3.3000 4.2500
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Конвертация в банках
на 07.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0370 1.0500
EUR/RUB 68.0000 86.0000
USD/RUB 65.0000 82.0000
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