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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 7 ИЮЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ЕВРО
14:12 07.07.2022
В четверг, 7 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0024 BYN (+0,09%) до 2,7072 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,7048 BYN). Объем торгов составил 62 240 900 BYN.
Курс евро снизился на 0,0256 BYN (-0,92%) до 2,7575 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,7831 BYN). Объем торгов: 35 210 100 BYN.
Российский рубль подорожал на 0,0134 BYN (+0,31%) до 4,2892 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,2758 BYN). Объем торгов: 49 753 300 BYN.
Курс китайского юаня упал на 0,0239 BYN (-0,58%) до 4,1081 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4,132 BYN). Объем торгов составил 3 551 450 BYN.
Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,715 и 2,77 белорусского рубля; евро между 2,85 и 2,88 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,25 и 4,35 белорусского рубля.
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