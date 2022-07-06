В среду, 6 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос сразу на 0,0394 BYN (+1,48%) до 2,7048 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,6654 BYN). Объем торгов составил 215 174 000 BYN.

Курс евро также существенно поднялся на 0,0392 BYN (+1,43%) до 2,7831 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,7439 BYN). Объем торгов: 34 621 400 BYN.

У российского рубля произошло очередное резкое снижение на 0,3875 BYN (-8,31%) до 4,2758 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,6633 BYN). Объем торгов составил 87 379 500 BYN.

Курс китайского юаня укрепился на 0,0059 BYN (+0,14 2.7048 %) до 4,132 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,9748 BYN). Объем торгов: 3 196 530 BYN.

Курс продажи доллара на 15:00 в белорусских банках колеблется между 2,72 и 2,78 белорусского рубля; евро между 2,845 и 2,93 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4 и 4,4 белорусского рубля.