ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 6 ИЮЛЯ РЕЗКО ПОДЕШЕВЕЛ


15:24 06.07.2022

В среду, 6 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос сразу на 0,0394 BYN (+1,48%) до 2,7048 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,6654 BYN). Объем торгов составил 215 174 000 BYN.

Курс евро также существенно поднялся на 0,0392 BYN (+1,43%) до 2,7831 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,7439 BYN). Объем торгов: 34 621 400 BYN.

У российского рубля произошло очередное резкое снижение на 0,3875 BYN (-8,31%) до 4,2758 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,6633 BYN). Объем торгов составил 87 379 500 BYN.

Курс китайского юаня укрепился на 0,0059 BYN (+0,14 2.7048 %) до 4,132 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,9748 BYN). Объем торгов: 3 196 530 BYN.

Курс продажи доллара на 15:00 в белорусских банках колеблется между 2,72 и 2,78 белорусского рубля; евро между 2,845 и 2,93 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4 и 4,4 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.07.2022
валюта курс
EUR 2.7439
USD 2.6654
RUB 4.6633
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7831 +0.0392
USD 2.7048 +0.0394
RUB 4.2758 -0.3875
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8200 2.8450
USD 2.7030 2.7200
RUB 3.3000 4.0000
подробнее

Конвертация в банках
на 06.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0400 1.0500
EUR/RUB 67.0000 78.0000
USD/RUB 65.0000 72.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте