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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 6 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

15:32 05.07.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 6 июля 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6654 белорусского рубля, 1 евро – 2,7439 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,6633 белорусского рубля, 100 гривен – 9,0219 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,9748 белорусского рубля.