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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 5 ИЮЛЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ
14:35 05.07.2022
Во вторник, 5 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0427 BYN (+1,63%) до 2,6654 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,6227 BYN). Объем торгов составил 32 981 600 BYN.
Курс евро поднялся на 0,0132 BYN (+0,48%) до 2,7439 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,7307 BYN). Объем торгов: 28 508 800 BYN.
Российский рубль вновь упал на 0,0965 BYN (-2,03%) до 4,6633 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,7598 BYN). Объем торгов составил: 91 188 800 BYN.
Курс китайского юаня укрепился на 0,0566 BYN (+1,39%) до 3,9748 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4,0695 BYN). Объем торгов: 5 309 420 BYN.
Курс продажи доллара на 14:10 в белорусских банках колеблется между 2,68 и 2,699 белорусского рубля; евро между 2,797 и 2,9 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,54 и 4,75 белорусского рубля.
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