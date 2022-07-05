ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 5 ИЮЛЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ


14:35 05.07.2022

Во вторник, 5 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0427 BYN (+1,63%) до 2,6654 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,6227 BYN). Объем торгов составил 32 981 600 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0132 BYN (+0,48%) до 2,7439 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,7307 BYN). Объем торгов: 28 508 800 BYN.

Российский рубль вновь упал на 0,0965 BYN (-2,03%) до 4,6633 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,7598 BYN). Объем торгов составил: 91 188 800 BYN.

Курс китайского юаня укрепился на 0,0566 BYN (+1,39%) до 3,9748 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4,0695 BYN). Объем торгов: 5 309 420 BYN.

Курс продажи доллара на 14:10 в белорусских банках колеблется между 2,68 и 2,699 белорусского рубля; евро между 2,797 и 2,9 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,54 и 4,75 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.07.2022
валюта курс
EUR 2.7307
USD 2.6227
RUB 4.7598
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7439 +0.0132
USD 2.6654 +0.0427
RUB 4.6633 -0.0965
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7900 2.7970
USD 2.6700 2.6700
RUB 3.8000 4.5700
подробнее

Конвертация в банках
на 05.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0400 1.0600
EUR/RUB 61.0000 73.5000
USD/RUB 61.0000 69.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте