В понедельник, 4 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0248 BYN (+0,95%) до 2,6227 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах - 2,5979 BYN). Объем торгов составил 49 053 100 BYN.

Курс евро отступил на 0,0093 BYN (-0,34%) до 2,7307 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,74 BYN). Объем торгов: 46 953 700 BYN.

Российский рубль рухнул на 0,0998 BYN (-2,03%) до 4,7598 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 4,8586 BYN). Объем торгов составил:112 302 000 BYN.

Курс китайского юаня укрепился на 0,1043 BYN (+2,63%) до 4,0695 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах - 3,9652 BYN). Объем торгов: 6 991 450 BYN.

Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 2,629 и 2,66 белорусского рубля; евро между 2,795 и 2,9 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,74 и 4,95 белорусского рубля.