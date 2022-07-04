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04.07.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 4 ИЮЛЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ


14:57 04.07.2022

В понедельник, 4 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0248 BYN (+0,95%) до 2,6227 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах - 2,5979 BYN). Объем торгов составил 49 053 100 BYN.

Курс евро отступил на 0,0093 BYN (-0,34%) до 2,7307 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,74 BYN). Объем торгов: 46 953 700 BYN.

Российский рубль рухнул на 0,0998 BYN (-2,03%) до 4,7598 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 4,8586 BYN). Объем торгов составил:112 302 000 BYN.

Курс китайского юаня укрепился на 0,1043 BYN (+2,63%) до 4,0695 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах - 3,9652 BYN). Объем торгов: 6 991 450 BYN.

Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 2,629 и 2,66 белорусского рубля; евро между 2,795 и 2,9 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,74 и 4,95 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 04.07.2022
валюта курс
EUR 2.6705
USD 2.5663
RUB 4.8865
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7307 -0.0093
USD 2.6227 +0.0248
RUB 4.7598 -0.0988
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7700 2.7970
USD 2.6230 2.6290
RUB 3.8000 4.7000
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Конвертация в банках
на 04.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0520 1.0670
EUR/RUB 60.0000 73.0000
USD/RUB 57.0000 69.0000
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