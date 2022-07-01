ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) протоколом заседания правления № 37 от 30 июня 2022 года утвердило изменения в договор об оказании расчетно-клиринговых услуг по биржевым сделкам с иностранной валютой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, изменения в договор внесены в целях выполнения требований политики биржи в отношении обработки персональных данных и Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных».

Кроме того, изменен порядок расчета неустойки (пени) в случае несвоевременного исполнения нетто-требований/нетто-обязательств в иностранной валюте (сумма неустойки (пени) пересчитывается в белорусские рубли по курсу Национального банка Беларуси, действующему на день фактического исполнения нетто-требований/нетто-обязательств (принудительного закрытия нетто-позиций)).

Изменения в договор вступают в силу с 11 июля 2022 года и доступны на сайте биржи в разделе Рынки и торги/Валютный рынок/Договоры и соглашения.