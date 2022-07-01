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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 4 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

15:57 01.07.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 4 июля 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5979 белорусского рубля, 1 евро – 2,7400 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,8586 белорусского рубля, 100 гривен – 8,7920 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,8789 белорусского рубля.