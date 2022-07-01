В пятницу, 1 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0316 BYN (+1,23%) до 2,5979 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5663 BYN). Объем торгов составил 37 087 500 BYN.

Курс евро повысился сразу на 0,0695 BYN (+2,6%) до 2,74 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6705 BYN). Объем торгов: 21 262 600 BYN.

Российский рубль ослаб на 0,079 BYN (-0,57%) до 4,8586 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,8865 BYN). Объем торгов составил 70 099 300 BYN.

Курс китайского юаня укрепился на 0,0859 BYN (+2,21%) до 3,9652 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8793 BYN). Объем торгов: 6 043 760 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,61 и 2,65 белорусского рубля; евро между 2,76 и 2,82 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,8 и 4,9 белорусского рубля.