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01.07.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 1 ИЮЛЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:20 01.07.2022

В пятницу, 1 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0316 BYN (+1,23%) до 2,5979 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5663 BYN). Объем торгов составил 37 087 500 BYN.

Курс евро повысился сразу на 0,0695 BYN (+2,6%) до 2,74 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6705 BYN). Объем торгов: 21 262 600 BYN.

Российский рубль ослаб на 0,079 BYN (-0,57%) до 4,8586 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,8865 BYN). Объем торгов составил 70 099 300 BYN.

Курс китайского юаня укрепился на 0,0859 BYN (+2,21%) до 3,9652 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8793 BYN). Объем торгов: 6 043 760 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,61 и 2,65 белорусского рубля; евро между 2,76 и 2,82 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,8 и 4,9 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 01.07.2022
валюта курс
EUR 2.6705
USD 2.5663
RUB 4.8865
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7400 +0.0695
USD 2.5979 +0.0316
RUB 4.8586 -0.0279
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7400 2.7500
USD 2.5950 2.5900
RUB 3.8000 4.8000
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Конвертация в банках
на 01.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0550 1.0650
EUR/RUB 60.0000 70.4000
USD/RUB 56.0000 64.9000
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