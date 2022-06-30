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БВФБ УТВЕРДИЛА СБОРНИК РАЗМЕРОВ ПЛАТ ЗА УСЛУГИ
10:27 01.07.2022
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) 23 июня 2022 года утвердила Сборник размеров плат за услуги, который вступает в силу с 1 июля 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, сборник не изменяет действующие размеры плат за услуги, оказываемые биржей. Его основной задачей является создание единого удобного для использования источника информации, в котором систематизированы все биржевые услуги с указанием взимаемых за них плат.
Сборник размещен на сайте Биржи в разделе «Участникам торгов/Тарифы».
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