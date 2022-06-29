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30.06.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 30 ИЮНЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ


14:54 30.06.2022

В четверг, 30 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0428 BYN (+1,7%) до 2,5663 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2.5235 BYN). Объем торгов составил 10 876 100 BYN.

Курс евро повысился на 0,0075 BYN (+0,28%) до 2,6705 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2.663 BYN). Объем торгов: 55 269 300 BYN.

Российский рубль упал на 0,084 BYN (-1,69%) до 4,8865 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4.9705 BYN). Объем торгов составил 49 494 400 BYN.

Курс китайского юаня укрепился на 0,0819 BYN (+2,16%) до 3,8793 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3.7974 BYN). Объем торгов: 6 032 300 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,575 и 2,58 белорусского рубля; евро между 2,74 и 2,82 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,8 и 4,95 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 30.06.2022
валюта курс
EUR 2.6630
USD 2.5235
RUB 4.9705
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Итоги торгов на БВФБ
на 29.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6630 +0.0013
USD 2.5235 +0.0014
RUB 4.9705 +0.2326
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7200 2.7400
USD 2.5550 2.5700
RUB 3.8000 4.8000
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Конвертация в банках
на 30.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0580 1.0700
EUR/RUB 58.5000 70.5000
USD/RUB 55.0000 65.0000
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