В четверг, 30 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0428 BYN (+1,7%) до 2,5663 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2.5235 BYN). Объем торгов составил 10 876 100 BYN.

Курс евро повысился на 0,0075 BYN (+0,28%) до 2,6705 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2.663 BYN). Объем торгов: 55 269 300 BYN.

Российский рубль упал на 0,084 BYN (-1,69%) до 4,8865 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4.9705 BYN). Объем торгов составил 49 494 400 BYN.

Курс китайского юаня укрепился на 0,0819 BYN (+2,16%) до 3,8793 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3.7974 BYN). Объем торгов: 6 032 300 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,575 и 2,58 белорусского рубля; евро между 2,74 и 2,82 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,8 и 4,95 белорусского рубля.