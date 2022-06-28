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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА

15:59 29.06.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 30 июня 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5235 белорусского рубля, 1 евро – 2,6630 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4.9705 белорусского рубля, 100 гривен – 8,5474 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,7667 белорусского рубля.