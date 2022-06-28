В среду, 29 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0014 BYN (+0,06%) до 2,5235 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5221 BYN). Объем торгов составил 126 357 000 BYN.

Курс евро повысился на 0,0013 BYN (+0,05%) до 2,663 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6617 BYN). Объем торгов: 33 103 900 BYN.

Российский рубль существенно подорожал на 0,2326 BYN (+4,91%) до 4,9705 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,7379 BYN). Объем торгов составил 63 688 100 BYN.

Курс китайского юаня укрепился на 0,0021 BYN (+0,06%) до 3,7974 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,7953 BYN). Объем торгов: 1 514 790 BYN.

Курс продажи доллара на 14:40 в белорусских банках колеблется между 2,54 и 2,57 белорусского рубля; евро между 2,72 и 2,82 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,8 и 5 белорусского рубля.