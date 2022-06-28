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29.06.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 29 ИИЮНЯ УПАЛ К КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


15:03 29.06.2022

В среду, 29 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0014 BYN (+0,06%) до 2,5235 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,5221 BYN). Объем торгов составил 126 357 000 BYN.

Курс евро повысился на 0,0013 BYN (+0,05%) до 2,663 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6617 BYN). Объем торгов: 33 103 900 BYN.

Российский рубль существенно подорожал на 0,2326 BYN (+4,91%) до 4,9705 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,7379 BYN). Объем торгов составил 63 688 100 BYN.

Курс китайского юаня укрепился на 0,0021 BYN (+0,06%) до 3,7974 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,7953 BYN). Объем торгов: 1 514 790 BYN.

Курс продажи доллара на 14:40 в белорусских банках колеблется между 2,54 и 2,57 белорусского рубля; евро между 2,72 и 2,82 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,8 и 5 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 29.06.2022
валюта курс
EUR 2.6617
USD 2.5221
RUB 4.7379
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Итоги торгов на БВФБ
на 28.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6617 +0.0001
USD 2.5221 -0.0059
RUB 4.7379 +0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6850 2.7200
USD 2.5310 2.5350
RUB 3.8000 4.8000
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Конвертация в банках
на 29.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0550 1.0700
EUR/RUB 58.0000 70.5000
USD/RUB 53.0000 65.0000
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