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28.06.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 29 ИЮНЯ 2022 ГОДА


15:14 28.06.2022

Национальный банк Республики Беларусь установил с 29 июня 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5221 белорусского рубля, 1 евро – 2,6617 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,7379 белорусского рубля, 100 гривен – 8,5368 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,7720 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 28.06.2022
валюта курс
EUR 2.6616
USD 2.5280
RUB 4.7328
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6617 +0.0001
USD 2.5221 -0.0059
RUB 4.7379 +0.0051
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Курсы в банках
на 28.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6970 2.7180
USD 2.5320 2.5440
RUB 3.7000 4.7130
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Конвертация в банках
на 28.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0600 1.0700
EUR/RUB 58.0000 73.0000
USD/RUB 55.0000 68.0000
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