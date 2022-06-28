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28.06.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 28 ИЮНЯ ВНОВЬ СНИЗИЛСЯ К РОССИЙСКОМУ


14:22 28.06.2022

Во вторник, 28 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю опустился на 0,0059 BYN (-0,23%) до 2,5221 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах - 2,528 BYN). Объем торгов составил 32 080 800 BYN.

Курс евро изменился всего лишь на 0,0001 BYN (+0%) до 2,6617 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6616 BYN). Объем торгов: 55 350 100 BYN.

Российский рубль вырос на 0,0051 BYN (+0,11%) до 4,7379 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,7328 BYN). Объем торгов составил 109 133 000 BYN.

Курс китайского юаня снизился на 0,0021 BYN (-0,06%) до 3,7953 BYN за 10 юаней (на на предыдущих торгах - 3,7974 BYN). Объем торгов: 1 897 650 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,544 и 2,56 белорусского рубля; евро между 2,72 и 2,82 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,713 и 4,79 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 28.06.2022
валюта курс
EUR 2.6616
USD 2.5280
RUB 4.7328
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Итоги торгов на БВФБ
на 28.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6617 +0.0001
USD 2.5221 -0.0059
RUB 4.7379 +0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6970 2.7180
USD 2.5320 2.5440
RUB 3.7000 4.7130
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Конвертация в банках
на 28.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0600 1.0700
EUR/RUB 58.0000 73.0000
USD/RUB 55.0000 68.0000
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