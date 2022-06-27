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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 27 ИЮНЯ СНИЗИЛСЯ К РОССИЙСКОМУ
14:24 27.06.2022
В понедельник, 27 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю опустился на 0,0035 BYN (-0,14%) до 2,528 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах - 2,6603 BYN). Объем торгов составил 48 448 600 BYN.
Курс евро укрепился на 0,0013 BYN (+0,05%) до 2,6616 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,6603 BYN). Объем торгов: 24 752 600 BYN.
Российский рубль вырос на 0,0021 BYN (+0,04%) до 4,7328 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 4,7307 BYN). Объем торгов составил 75 351 200 BYN.
Курс китайского юаня также повысился на 0,0041 BYN (+0,11%) до 3,7974 BYN за 10 юаней (на на пятничных торгах - 3,7933 BYN). Объем торгов: 1 396 700 BYN.
Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,55 и 2,56 белорусского рубля; евро между 2,72 и 2,82 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,713 и 4,8 белорусского рубля.
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