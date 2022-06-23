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24.06.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 24 ИЮНЯ СНИЗИЛСЯ К РОССИЙСКОМУ


14:23 24.06.2022

В пятницу, 24 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю не изменился и по-прежнему составил 2,5315 BYN. Объем торгов: 141 738 000 BYN.

Курс евро опустился на 0,002 BYN (-0,08%) до 2,6603 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6623 BYN). Объем торгов: 36 906 400 BYN.

Российский рубль вырос на 0,0042 BYN (+0,09%) до 4,7307 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,7265 BYN). Объем торгов составил 107 838 000 BYN.

Курс китайского юаня также повысился на 0,0012 BYN (+0,03%) до 3,7933 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,7921 BYN). Объем торгов: 2 908 720 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,553 и 2,57 белорусского рубля; евро между 2,729 и 2,82 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,713 и 4,8 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 24.06.2022
валюта курс
EUR 2.6623
USD 2.5315
RUB 4.7265
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Итоги торгов на БВФБ
на 23.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6623 +0.009
USD 2.5315 -0.0014
RUB 4.7265 -0.0132
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6950 2.7290
USD 2.5380 2.5530
RUB 3.7000 4.7130
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Конвертация в банках
на 24.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0550 1.0700
EUR/RUB 58.0000 73.5000
USD/RUB 55.0000 68.9000
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