В четверг, 23 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0014 BYN (-0,06) до 2,5315 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5329 BYN). Объем торгов составил 34 618 400 BYN.

Курс евро вырос на 0,009 BYN (+0,34%) до 2,6623 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6533 BYN). Объем торгов: 25 542 000 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0132 BYN (-0,28%) до 4,7265 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,7397 BYN). Объем торгов: 65 720 400 BYN.

Курс китайского юаня восстановился на 0,0191 BYN (+0,51%) до 3,7921 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3.773 BYN). Объем торгов составил 3 777 360 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,555 и 2,7 белорусского рубля; евро между 2,73 и 2,8 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,715 и 4,81 белорусского рубля.