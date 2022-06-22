ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 23 ИЮНЯ 2022 ГОДА


15:12 22.06.2022

Национальный банк Республики Беларусь установил с 23 июня 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5329 белорусского рубля, 1 евро – 2,6533 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,7397 белорусского рубля, 100 гривен – 8,5734 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,7728 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.06.2022
валюта курс
EUR 2.6761
USD 2.5421
RUB 4.6120
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6533 -0.0228
USD 2.5329 -0.0092
RUB 4.7397 +0.1277
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7000 2.7350
USD 2.5420 2.5600
RUB 3.7000 4.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 22.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0540 1.0690
EUR/RUB 58.0000 73.5000
USD/RUB 55.0000 69.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте