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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 23 ИЮНЯ 2022 ГОДА

15:12 22.06.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 23 июня 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5329 белорусского рубля, 1 евро – 2,6533 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,7397 белорусского рубля, 100 гривен – 8,5734 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,7728 белорусского рубля.