В среду, 22 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0092 BYN (-0,36) до 2,5329 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5421 BYN). Объем торгов составил 88 561 200 BYN.

Курс евро ослаб на 0,0028 BYN (-0,85%) до 2,6533 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6761 BYN). Объем торгов: 41 930 300 BYN.

Российский рубль резко укрепился на 0,1277 BYN (+2,77%) до 4,7397 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,612 BYN). Объем торгов составил 48 969 100 BYN.

Курс китайского юаня опустился на 0,0334 BYN (-0,88%) до 3.773 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8064 BYN). Объем торгов: 3 508 840 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,56 и 2,75 белорусского рубля; евро между 2,735 и 2,75 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,65 и 4,75 белорусского рубля.