ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 22 ИЮНЯ ПРОДОЛЖИЛ ПАДАТЬ К РОССИЙСКОМУ


14:44 22.06.2022

В среду, 22 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0092 BYN (-0,36) до 2,5329 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5421 BYN). Объем торгов составил 88 561 200 BYN.

Курс евро ослаб на 0,0028 BYN (-0,85%) до 2,6533 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6761 BYN). Объем торгов: 41 930 300 BYN.

Российский рубль резко укрепился на 0,1277 BYN (+2,77%) до 4,7397 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,612 BYN). Объем торгов составил 48 969 100 BYN.

Курс китайского юаня опустился на 0,0334 BYN (-0,88%) до 3.773 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8064 BYN). Объем торгов: 3 508 840 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,56 и 2,75 белорусского рубля; евро между 2,735 и 2,75 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,65 и 4,75 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.06.2022
валюта курс
EUR 2.6761
USD 2.5421
RUB 4.6120
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6533 -0.0228
USD 2.5329 -0.0092
RUB 4.7397 +0.1277
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7000 2.7350
USD 2.5420 2.5600
RUB 3.7000 4.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 22.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0540 1.0690
EUR/RUB 58.0000 73.5000
USD/RUB 55.0000 69.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте