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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 22 ИЮНЯ 2022 ГОДА

14:44 21.06.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 22 июня 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5421 белорусского рубля, 1 евро – 2,6761 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,6120 белорусского рубля, 100 гривен – 8,6031 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,7972 белорусского рубля.