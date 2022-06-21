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21.06.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 21 ИЮНЯ СНИЗИЛСЯ К ЕВРО И РОССИЙСКОМУ РУБЛЮ


14:12 21.06.2022

Во вторник, 21 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0099 BYN (-0,39) до 2,5421 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,552 BYN). Объем торгов составил 88 935 000 BYN.

Курс евро продолжил рост на 0,0024 BYN (+0,09%) до 2,6761 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6737 BYN). Объем торгов: 44 774 500 BYN.

Российский рубль резко укрепился на 0,1084 BYN (+2,41%) до 4,612 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,5036 BYN). Объем торгов составил 65 974 900 BYN.

Курс китайского юаня опустился на 0,0063 BYN (-0,17%) до 3,8064 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8127 BYN). Объем торгов: 1 185 700 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,575 и 2,61 белорусского рубля; евро между 2,749 и 2,79 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,5 и 4,65 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 21.06.2022
валюта курс
EUR 2.6737
USD 2.5520
RUB 4.5036
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Итоги торгов на БВФБ
на 21.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6761 +0.0024
USD 2.5421 -0.0099
RUB 4.6120 +0.1084
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7150 2.7500
USD 2.5550 2.5800
RUB 3.6000 4.5000
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Конвертация в банках
на 21.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0530 1.0700
EUR/RUB 60.0000 76.0000
USD/RUB 57.0000 71.7000
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