Во вторник, 21 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0099 BYN (-0,39) до 2,5421 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,552 BYN). Объем торгов составил 88 935 000 BYN.

Курс евро продолжил рост на 0,0024 BYN (+0,09%) до 2,6761 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6737 BYN). Объем торгов: 44 774 500 BYN.

Российский рубль резко укрепился на 0,1084 BYN (+2,41%) до 4,612 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,5036 BYN). Объем торгов составил 65 974 900 BYN.

Курс китайского юаня опустился на 0,0063 BYN (-0,17%) до 3,8064 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8127 BYN). Объем торгов: 1 185 700 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,575 и 2,61 белорусского рубля; евро между 2,749 и 2,79 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,5 и 4,65 белорусского рубля.