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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 21 ИЮНЯ 2022 ГОДА

16:09 20.06.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 21 июня 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5520 белорусского рубля, 1 евро – 2,6737 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,5036 белорусского рубля, 100 гривен – 8,6381 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,8159 белорусского рубля.