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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 20 ИЮНЯ СНИЗИЛСЯ К ЕВРО


14:23 20.06.2022

В понедельник, 20 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0040 BYN (-0,19) до 2,552 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,5569 BYN). Объем торгов составил 61 903 000 BYN.

Курс евро продолжил рост на 0,0021 BYN (+0,08%) до 2,6737 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,6716 BYN). Объем торгов: 73 097 000 BYN.

Российский рубль также укрепился на 0,0121 BYN (+0,27%) до 4,5036 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 4,4915 BYN). Объем торгов составил 67 397 800 BYN.

Курс китайского юаня опустился на 0,0026 BYN (-0,07%) до 3,8127 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах - 3,8153 BYN). Объем торгов: 5 809 410 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,6 и 2,62 белорусского рубля; евро между 2,77 и 2,82 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,49 и 4,55 белорусского рубля.
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EUR 2.6716
USD 2.5569
RUB 4.4915
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Итоги торгов на БВФБ
на 17.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6716 +0.0119
USD 2.5569 -0.0074
RUB 4.4915 -0.0109
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Курсы в банках
на 20.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7400 2.7700
USD 2.5870 2.6000
RUB 3.6000 4.4900
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Конвертация в банках
на 20.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0520 1.0720
EUR/RUB 62.0000 76.0000
USD/RUB 57.5000 72.0000
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