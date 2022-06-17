В понедельник, 20 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0040 BYN (-0,19) до 2,552 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,5569 BYN). Объем торгов составил 61 903 000 BYN.

Курс евро продолжил рост на 0,0021 BYN (+0,08%) до 2,6737 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,6716 BYN). Объем торгов: 73 097 000 BYN.

Российский рубль также укрепился на 0,0121 BYN (+0,27%) до 4,5036 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 4,4915 BYN). Объем торгов составил 67 397 800 BYN.

Курс китайского юаня опустился на 0,0026 BYN (-0,07%) до 3,8127 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах - 3,8153 BYN). Объем торгов: 5 809 410 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,6 и 2,62 белорусского рубля; евро между 2,77 и 2,82 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,49 и 4,55 белорусского рубля.