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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 17 ИЮНЯ СНИЗИЛСЯ К ЕВРО И КИТАЙСКОМУ ЮАНЮ
13:52 17.06.2022
В пятницу, 17 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0074 BYN (-0,29) до 2,5569 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5643 BYN). Объем торгов составил 44 460 100 BYN.
Курс евро восстановился на 0,0119 BYN (+0,45%) до 2,6716 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6597 BYN). Объем торгов: 68 617 000 BYN.
Российский рубль подешевел на 0,0109 BYN (-0,24%) до 4,4915 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,5024 BYN). Объем торгов составил 57 785 600 BYN.
Курс китайского юаня вырос на 0,0132 BYN (+0,35%) до 3,8153 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8021 BYN). Объем торгов: 2 212 900 BYN.
Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,6 и 2,63 белорусского рубля; евро между 2,76 и 2,82 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,5 и 4,55 белорусского рубля.
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