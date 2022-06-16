В четверг, 16 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0102 BYN (+0,4%) до 2,5643 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5541 BYN). Объем торгов составил 41 541 700 BYN.

Курс евро упал на 0,0041 BYN (-0,15%) до 2,6597 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6638 BYN). Объем торгов: 21 812 500 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,001 BYN (+0,02%) до 4,5024 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4.5014 BYN). Объем торгов составил 82 279 200 BYN.

Курс китайского юаня снизился на 0,0005 BYN (-0,01%) до 3,8021 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8026 BYN). Объем торгов: 1 694 980 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,6 и 2,63 белорусского рубля; евро между 2,76 и 2,82 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,5 и 4,55 белорусского рубля.