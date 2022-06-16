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16.06.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 16 ИЮНЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ


13:46 16.06.2022

В четверг, 16 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0102 BYN (+0,4%) до 2,5643 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5541 BYN). Объем торгов составил 41 541 700 BYN.

Курс евро упал на 0,0041 BYN (-0,15%) до 2,6597 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6638 BYN). Объем торгов: 21 812 500 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,001 BYN (+0,02%) до 4,5024 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4.5014 BYN). Объем торгов составил 82 279 200 BYN.

Курс китайского юаня снизился на 0,0005 BYN (-0,01%) до 3,8021 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8026 BYN). Объем торгов: 1 694 980 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,6 и 2,63 белорусского рубля; евро между 2,76 и 2,82 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,5 и 4,55 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 16.06.2022
валюта курс
EUR 2.6638
USD 2.5541
RUB 4.5014
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6597 -0.0041
USD 2.5643 +0.0102
RUB 4.5024 +0.001
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7350 2.7600
USD 2.5830 2.5990
RUB 3.6000 4.4950
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Конвертация в банках
на 16.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0480 1.0690
EUR/RUB 63.0000 76.7000
USD/RUB 58.0000 71.9000
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