В среду, 15 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0046 BYN (-0,18%) до 2,5541 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5587 BYN). Объем торгов составил 35 824 200 BYN.

Курс евро упал на 0,0013 BYN (-0,05%) до 2,6638 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6651 BYN).. Объем торгов: 28 958 000 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,068 BYN (+1,53%) до 4.5014 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,4334 BYN). Объем торгов составил 71 856 200 BYN.

Курс китайского юаня укрепился на 0,0048 BYN (+0,13%) до 3,8026 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,7978 BYN). Объем торгов: 1 470 100 BYN.

Курс продажи доллара на 14:20 в белорусских банках колеблется между 2,59 и 2,61 белорусского рубля; евро между 2,75 и 2,82 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,44 и 4,55 белорусского рубля.