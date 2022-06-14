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15.06.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 15 ИЮНЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:40 15.06.2022

В среду, 15 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0046 BYN (-0,18%) до 2,5541 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5587 BYN). Объем торгов составил 35 824 200 BYN.

Курс евро упал на 0,0013 BYN (-0,05%) до 2,6638 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6651 BYN).. Объем торгов: 28 958 000 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,068 BYN (+1,53%) до 4.5014 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,4334 BYN). Объем торгов составил 71 856 200 BYN.

Курс китайского юаня укрепился на 0,0048 BYN (+0,13%) до 3,8026 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,7978 BYN). Объем торгов: 1 470 100 BYN.

Курс продажи доллара на 14:20 в белорусских банках колеблется между 2,59 и 2,61 белорусского рубля; евро между 2,75 и 2,82 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,44 и 4,55 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 15.06.2022
валюта курс
EUR 2.6651
USD 2.5587
RUB 4.4334
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Итоги торгов на БВФБ
на 14.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6651 -0.014
USD 2.5587 +0.0049
RUB 4.4334 +0.0333
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7600 2.7600
USD 2.5750 2.6050
RUB 3.5000 4.4400
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Конвертация в банках
на 15.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0590 1.0680
EUR/RUB 63.0000 77.0000
USD/RUB 58.0000 72.0000
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