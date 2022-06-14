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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 15 ИЮНЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
14:40 15.06.2022
В среду, 15 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0046 BYN (-0,18%) до 2,5541 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5587 BYN). Объем торгов составил 35 824 200 BYN.
Курс евро упал на 0,0013 BYN (-0,05%) до 2,6638 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6651 BYN).. Объем торгов: 28 958 000 BYN.
Российский рубль подорожал на 0,068 BYN (+1,53%) до 4.5014 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,4334 BYN). Объем торгов составил 71 856 200 BYN.
Курс китайского юаня укрепился на 0,0048 BYN (+0,13%) до 3,8026 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,7978 BYN). Объем торгов: 1 470 100 BYN.
Курс продажи доллара на 14:20 в белорусских банках колеблется между 2,59 и 2,61 белорусского рубля; евро между 2,75 и 2,82 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,44 и 4,55 белорусского рубля.
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