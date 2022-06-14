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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 14 ИЮНЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ
15:05 14.06.2022
Во вторник, 14 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0049 BYN (+0,19%) до 2,5587 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5538 BYN). Объем торгов составил 44 650 000 BYN.
Курс евро снизился на 0,014 BYN (-0,52%) до 2,6651 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6791 BYN).. Объем торгов: 44 043 600 BYN.
Российский рубль подорожал на 0,0333 BYN (+0,76%) до 4,4334 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 4,4001 BYN). Объем торгов: 60 014 300 BYN.
Курс китайского юаня ослаб на 0,0024 BYN (-0,064%) до 3,7978 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,8002 BYN). Объем торгов составил 6 056 410 BYN.
Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,58 и 2,6 белорусского рубля; евро между 2,757 и 2,8 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,38 и 4,55 белорусского рубля.
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