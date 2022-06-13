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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 13 ИЮНЯ ПРОСЕЛ К ДОЛЛАРУ
14:23 13.06.2022
В понедельник, 13 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю остался практически без изменений, поднявшись на 0,0001 BYN (0%) до 2,5538 BYN за 1 доллар. Объем торгов составил 22 498 600 BYN.
Курс евро опустился на 0,0224 BYN (-0,83%) до 2,6791 BYN за 1 евро. Объем торгов: 25 448 400 BYN.
Российский рубль незначительно вырос на 0,0276 BYN (+0,63%) до 4,4001 BYN за 100 российских рублей. Объем торгов составил 4 740 200 BYN.
Курс китайского юаня заметно снизился на 0,0909 BYN (-2,34%) до 3,8002 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 718 992 BYN.
Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,58 и 2,6 белорусского рубля; евро между 2,757 и 2,8 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,38 и 4,55 белорусского рубля.
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