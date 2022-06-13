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13.06.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 13 ИЮНЯ ПРОСЕЛ К ДОЛЛАРУ


14:23 13.06.2022

В понедельник, 13 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю остался практически без изменений, поднявшись на 0,0001 BYN (0%) до 2,5538 BYN за 1 доллар. Объем торгов составил 22 498 600 BYN.

Курс евро опустился на 0,0224 BYN (-0,83%) до 2,6791 BYN за 1 евро. Объем торгов: 25 448 400 BYN.

Российский рубль незначительно вырос на 0,0276 BYN (+0,63%) до 4,4001 BYN за 100 российских рублей. Объем торгов составил 4 740 200 BYN.

Курс китайского юаня заметно снизился на 0,0909 BYN (-2,34%) до 3,8002 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 718 992 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,58 и 2,6 белорусского рубля; евро между 2,757 и 2,8 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,38 и 4,55 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 13.06.2022
валюта курс
EUR 2.7015
USD 2.5537
RUB 4.3725
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6791 -0.0224
USD 2.5538 +0.0001
RUB 4.4001 +0.0276
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7670 2.7570
USD 2.5750 2.5800
RUB 3.5000 4.3800
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Конвертация в банках
на 13.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0630 1.0700
EUR/RUB 63.5000 77.8000
USD/RUB 59.0000 72.0000
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