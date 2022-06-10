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С 27 ИЮНЯ ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК ПОДАЧИ ИНДИКАТИВНЫХ ЗАЯВОК В БЕКАС - БВФБ

11:58 13.06.2022 С 27 июня 2022 года изменится порядок подачи индикативных заявок в Белорусскую котировочную автоматизированную систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БЕКАС). Соответствующие изменения внесены протоколом БВФБ № 31 от 8 июня 2022 года Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, изменения предусматривают следующие нововведения: введены новые термины («кандидат» и «код») и их определения; изменены условия получения физическим лицом статуса участника системы (представителя участника системы), а именно: добавлено условие о прохождении кандидатом обязательной процедуры аутентификации при его первичной регистрации в личном кабинете посредством ввода кода; установлено требование о представлении кандидатом согласия на сбор, представление, обработку и хранение своих персональных данных; определен порядок представления согласия – в электронной форме с применением программных средств путем проставления соответствующей отметки в Личном кабинете без личного присутствия кандидата. Ознакомиться с утвержденными изменениями можно здесь.