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С 27 ИЮНЯ ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК ПОДАЧИ ИНДИКАТИВНЫХ ЗАЯВОК В БЕКАС - БВФБ
11:58 13.06.2022
С 27 июня 2022 года изменится порядок подачи индикативных заявок в Белорусскую котировочную автоматизированную систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БЕКАС). Соответствующие изменения внесены протоколом БВФБ № 31 от 8 июня 2022 года
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, изменения предусматривают следующие нововведения:
введены новые термины («кандидат» и «код») и их определения;
изменены условия получения физическим лицом статуса участника системы (представителя участника системы), а именно:
добавлено условие о прохождении кандидатом обязательной процедуры аутентификации при его первичной регистрации в личном кабинете посредством ввода кода;
установлено требование о представлении кандидатом согласия на сбор, представление, обработку и хранение своих персональных данных;
определен порядок представления согласия – в электронной форме с применением программных средств путем проставления соответствующей отметки в Личном кабинете без личного присутствия кандидата.
Ознакомиться с утвержденными изменениями можно здесь.
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