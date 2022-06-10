Протоколом заседания правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) № 31 от 8 июня 2022 года утверждены изменения в Регламент простого аукциона по продаже принадлежащих государству ценных бумаг на БВФБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, изменения предусматривают:

возможность продажи конфискованных акций единственному участнику аукциона в режиме торгов «форвардные сделки» по цене, равной начальной цене продажи акций, увеличенной на 5%, в случае, когда аукцион признан несостоявшимся по причине регистрации в электронном реестре заявок заявки только одного участника аукциона;

актуализацию формулы расчета значения шага изменения стартовой цены ценной бумаги.

Изменения в Регламент вступают в силу с 16 июня 2022 года и распространяются на аукционы, которые будут проводиться на основании заявлений о выполнении функций торгового агента, зарегистрированных БВФБ, начиная с 16 июня.

Ознакомиться с утвержденными изменениями можно здесь.